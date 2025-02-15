شاخوان عبد الله يبحث التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لإقرار قوانين تعالج 3 قضايا

شفق نيوز/ بحث رئيس الوفد البرلماني العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك، شاخوان عبد الله، يوم السبت، مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، الارتقاء بمستوى التعاون بين مجلس النواب العراقي والاتحاد البرلماني الدولي لإقرار القوانين لمعالجة التصحر ونقص المياه وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك ضمن سلسلة لقاءات شاخوان عبد الله المتواصلة مع رؤساء الوفود البرلمانية وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لشاخوان عبد الله ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد العراقي برئاسة شاخوان عبد الله أحمد عقد في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك لقاءً مشتركاً مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، وأعضاء من الاتحاد، وجرى بحث أهم القضايا والموضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، واستمرار أداء المؤسسة التشريعية من أجل إقرار القوانين لمعالجة التصحر ونقص المياه وحماية حقوق الإنسان".

وأضاف، كما تم الحديث عن المتغيرات الإقليمية وتطورات الأوضاع والمستجدات والأحداث الأخيرة وتأثيرها على المنطقة والعراق ومواجهة التحديات المشتركة.