شاخوان عبد الله وريبوار كريم يتنافسان على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز/ شاخوان عبد الله في البرلمان 29 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

رشح عضوا مجلس النواب شاخوان عبد الله عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، وريبوار كريم عن تيار الموقف، مساء الاثنين، نفسيهما لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، وذلك بعد فتح باب الترشح للمنصب عقب الانتهاء من انتخاب النائب الأول ورئيس المجلس.

وقبل ذلك، أعلن رئيس السن النائب عامر الفايز، فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، قبل أن يغلقه بوقت لاحق، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بـ"اتفاق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية خلال اجتماعها في مبنى مجلس النواب على ترشيح شاخوان عبد الله بشكل رسمي لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل المجلس".

وكان مجلس النواب العراقي انتخب مساء اليوم النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي وبذلك يكون فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.

كما انتخب مجلس النواب، عصر اليوم، هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم، رئيساً له، حيث حصل على 208 أصوات بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من سباق رئاسة المجلس، ليتحول التنافس داخل القاعة إلى مواجهة بين ثلاثة مرشحين هم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وقد حصل المرشح للمنصب، سالم العيساوي على 66 صوتاً، و⁠النائب عامر عبدالجبار، 9 أصوات، فضلاً عن وجود 26 ورقة باطلة.

وتتكون رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبين أول وثانٍ، حيث يتولون إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس، وبحسب التقاليد السياسية المتبعة بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس البرلمان للمكون السني، والنائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكوردي.

وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان استكمال انتخاب نائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.