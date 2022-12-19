شاخوان عبدالله يكشف عن "قنابل موقوتة" تهدد أمن كركوك ويطالب بإجهاض "مخططات الموت"

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، يوم الإثنين، التشكيلات الامنية بشن حملات مباغتة ونوعية لوقف مخططات داعش وهجمات الغفلة الامنية بين الحين والاخر، واصفا مناطق (الرشاد والرياض وأطراف العباسي) بأنها "قنابل موقوتة" تهدد امن كركوك والمحافظات المجاورة.

وقال عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "النشاط الإرهابي لداعش جنوب وجنوب غربي كركوك يشهد تصاعدا ملحوظا مستغلا الفراغات والغفلة الامنية لشن ضربات تستهدف القطاعات الامنية وتخلف خسائر بشرية لا يمكن تعويضها".

واشار عبدالله الى ان "عناصر داعش نفذت خلال الفترات الماضية هجمات مباغتة وغير متوقعة وقسم منها طال مناطق لم تشهد حوادث امنية طيلة فترات التدهور الأمني جنوبي كركوك ما يتطلب اعادة النظر بالخطط الامنية واغلاق الفراغات وطرق التسلل الممتدة من تلال حمرين ومخمور وصولا الى مناطق قراجوغ وحدود كركوك- صلاح الدين".

وتابع، ان "مناطق توابع قضاء الحويجة (الرشاد والرياض واطراف العباسي) لازالت قنابل موقوتة تهدد امن كركوك والمحافظات المجاورة ولم تطهر من جيوب وحواضن الارهاب حتى الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على تحريرها".

وطالب عبد الله بـ"ضرورة الإسراع لإنتشار اللواء المشترك في المناطق الرخوة لمسك الأرض، وإعادة تقييم الخطط الأمنية بدقة ومسؤولية عالية بما ينسجم مع حجم التهديدات".

ودعا نائب رئيس البرلمان الى "إنشاء خط الصد في غرب وجنوب المحافظة لمنع تسلل الإرهابيين إلى مركز وشمال المحافظة، ومضاعفة الجهد الإستخباراتي مع إشراك أبناء المحافظة لإدارة الملف الأمني وتحمل المسؤولية مع القوات الماسكة للأرض، وقطع التمويل والإمدادات للإرهابيين من قبل بعض الجهات والمتنفذين"، مشدداً على "إتخاذ الإجراءات والتدابير القصوى من أجل المحافظة على الأمن والإستقرار في كركوك".