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شاخوان عبدالله وسروه عبدالواحد يتنافسان على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T18:40:08+0000
شاخوان عبدالله وسروه عبدالواحد يتنافسان على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأكبر سناً، لمجلس النواب العراقي، خالد الدراجي، الذي يرأس الجلسة الاقتتاحية للدورة الخامسة، مساء الاحد،  انتهاء وقت الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال الدراجي خلال الجلسة التي بثت عبر الهواء مباشرة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "بعد انتهاء مهلة الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، فإن المرشحين للمنصب هما النائب شاخوان عبدالله احمد (عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، و النائبة سروه عبدالواحد (هن حزب الجيل الجديد).

وفي وقت سابق مساء اليوم، صوت اعضاء مجلس النواب العراقي، على اختيار النائب عن التيار الصدري "حاكم الزاملي" نائباً أولاً لرئيس المجلس بدورته الجديدة.

كما صوت أعضاء المجلس على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيساً للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات.

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