شاخوان عبدالله: قريبون جداً من انتخاب محافظ جديد لكركوك

شفق نيوز/ توقع شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في وقت قريب.

وقال عبدالله في تصريح أدلى به لعدد من وسائل الإعلام في كركوك، "نحن قريبون جدا من عقد جلسة مجلس محافظة كركوك، وانتخاب محافظ شرعي يمثل جميع المكونات في المحافظة ومعه رئيس المجلس بالتأكيد".

وأردف بالقول إن "المناصب الأُخرى داخل المحافظة ستُحسم، ويتم توزيعها خلال مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وأشار عبدالله إلى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "عمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية التي جرت في المحافظة".

وكان محمد كمال القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك قد كشف، مؤخرا عن توصيات أرسلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة عيد الاضحى.

وأعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني "اليكتي" في مجلس محافظة كركوك، في التاسع من شهر حزيران الجاري، موافقتها على تدوير منصب المحافظ لعامين اثنين، مشيراً إلى انتظار موعد جلسة رئيس الوزراء لبحث الأمر.

ومنذ أكثر من خمسة أشهر، فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكورد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.

‎يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها 7 مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، وفي المقابل نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

‎وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.