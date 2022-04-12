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شاخوان: البرلمان مستمر بعمله رغم تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-04-12T13:29:49+0000
شاخوان: البرلمان مستمر بعمله رغم تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، أن البرلمان مستمر بعمله وحريص على إقرار القوانين رغم تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي ببغداد السفيرة الاسترالية في العراق (بولا غانلي) التي بحث معها عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الجانبان على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتوسيع حجم التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ودعم النواب الجدد في هذه الدورة النيابية وإقامة الدورات التدريبية للتمكين من أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وقد حضر اللقاء نائب السفيرة برتك راسوسكي".

وأشار شاخوان في حديثه إلى أن "مجلس النواب مستمر في أعماله ويحرص على عقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة بالرغم من وجود مشاكل وخلافات سياسية، وحالة الانسداد وتجاوز التوقيتات الدستورية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة قد أثر على الأوضاع بشكل عام، سيما تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الجانب الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن عدم تشريع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2022 الذي أضاف عبئاً آخر على ملف الخدمات وتنفيذ المشاريع".

واعرب عن أمله في انفراج الأزمة السياسية خلال الأيام المقبلة".

من جهتها أعربت غانلي عن سعادتها في إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء لمناقشة جملة من الملفات وعمل مجلس النواب في المرحلة الراهنة، وأكدت على حرص دولة أستراليا في إستمرار دعم العراق حكومة وشعباً بما يعزز من حالة الإستقرار وتجاوز المشاكل والتحديات لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

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