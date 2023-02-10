شاخه وان عبد الله يدين إحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ويطالب السوداني بانهاء التجاوزات

شفق نيوز / أدان نائب رئيس البرلمان شاخه وان عبد الله، اليوم الجمعة، الحرق "المتعمد" لمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، فيما طالب رئيس الوزراء بتسليم المقرات والمباني لأصحابها الشرعيين وتهيئة الأرضية للعمل السياسي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن عبد الله "أدان وبأشد العبارات جريمة إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك، وأعتبرها اعتداء متعمد من قبل بعض الجهات التي تحاول زعزعة السلم المجتمعي".

ونقل البيان عن نائب رئيس البرلمان قوله إن "هذه الاعتداءات والتجاوزات مستمرة منذ 6 سنوات"، مطالباً الجهات الأمنية القيام بـ"مسؤولياتها وواجباتها لحماية مقرات الأحزاب السياسية وملاحقة منفذي الاعتداء".

وأشار عبد الله إلى أن "هناك عدداً من المقرات والمباني قد تم الاستيلاء عليها وهي مخالفة قانونية صريحة"، دعا رئيس الوزراء الى العمل الجاد واتخاذ الإجراءات لتسليم تلك المقرات والمباني السكنية إلى أصحابها الشرعيين في أقرب وقت، وتأمين الأجواء والأرضية المناسبة للعمل السياسي كجزء أساس ومهم في الممارسة الديمقراطية".