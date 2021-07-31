مسؤولان عراقيان رفيعان يؤكدان انسحاب القوات الامريكية القتالية نهاية العام

شفق نيوز/ أكد كل من وزير الخارجية فؤاد حسين، مستشار الأمن القومي، وقاسم الاعرجي يوم السبت انسحاب القوات الامريكية القتالية من العراق في حلول نهاية العام الحالي.

والتقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين رئيس مجلس الأمن المُندوب الدائم لفرنسا لشهر تموز نيكولاس دي ريفيل، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم،

وذكر البيان أنه تمت مُناقشة مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، حيث وضح الوزير أنّ الحكومة العراقيَّة حريصة على التعاون مع المجتمع الدوليّ في مجال مُكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق، تضمنت مخرجات الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد حسين على أنّ يستمر التعاون في مجالات التدريب والمشورة لتعزيز قدرات القوات الأمنيّة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب ولاسيما أنّ خطر داعش ما يزال قائماً فكراً وتنظيماً، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوده في العراق وسوريا، مع وجود تنظيمات إرهابيّة أخرى تسعى إلى التنقل عبر الحدود الوطنية، لذلك نعمل بالتعاون مع المجتمع الدوليّ، للقضاء على داعش، لمُواجهة الخطر الإرهابيّ وانهاء وجوده ومصادر تمويله.

من جانبه اكد رئيس مجلس الأمن نيكولاس دي ريفيل عن تعازيه الحارة للحكومة العراقيَّة واسر ضحايا الهجمات الإرهابيّة في العراق، مُؤكّداً على استمرار الدور الفرنسي الداعم للعراق، مُشيراً إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق كدليل على أهميّة العراق ومستوى التقدم الذي تحرزه العلاقات على المستوى الثنائيّ، وهي نتيجة طبيعية لمكانة العراق وأهميته لإستقرار المنطقة في جُهُود الحرب على الإرهاب.

ونوه أننا نعمل بصورة مُباشرة مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتأمين اقصى قدر ممكن من الدور الأممي في مجال المُراقبة الانتخابية، وقدمنا منحة مالية إلى اليونامي لتعزيز دورها في مجال المساعدة الانتخابية.

إلى ذلك استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، السفير الأمريكي في بغداد ،ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي المكلف بمتابعة إنهاء تواجد أي قوة قتالية في العراق، الجنرال كالفرت .

وذكر بيان عن المستشارية أنه جرى الحديث خلال اللقاء، عن مخرجات زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، فضلا عن بحث الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة.

ونقل البيان عن الأعرجي، قوله: زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، كانت ناجحة بمقاييس الدولة والسيادة الوطنية، وحققت مخرجات مهمة، تعود على العراق وشعبه بالمزيد من الأمن والاستقرار.

من جانبه أشار السفير الأمريكي، إلى أنه تم إبلاغ الجنرال كالفرت، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء تواجد أي قوة قتالية بحلول ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش،

بالوقت الحاضر ، فيما أكد الجنرال كالفرت ، الاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة، للعمليات المشتركة بعد توقفه.

كما أكد السفير الأمريكي بأن بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعيةً مع ايران، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع ايران، خصوصا في العراق.