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سُنّة النجيفي يجمعون 100 توقيع لإزاحة الحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-07T19:17:19+0000
سُنّة النجيفي يجمعون 100 توقيع لإزاحة الحلبوسي

شفق نيوز/ تمكنت الجبهة العراقية برئاسة أسامة النجيفي، يوم السبت، من جمع نحو 100 توقيع برلماني تمهيدا لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً:  الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً:  انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.

وابلغ مصدر في الجبهة وكالة شفق نيوز؛ أن "الجبهة باشرت منذ صباح اليوم بجمع التواقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف انهم "استطاعوا جمع نحو 100 توقيع من نواب الكتل السياسية المختلفة كالشيعة والسنة والكورد، لتصحيح مسار الدور التشريعي لمجلس النواب من خلال إقالة رئيس البرلمان واختيار شخصية مناسبة هذا المنصب".

وتشكلت الجبهة العراقية، الشهر الماضي من 35 نائبا من كتل سنية هي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

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