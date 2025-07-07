سُلم الرواتب على طاولة البرلمان.. حراك نيابي يستبق استئناف الجلسات

شفق نيوز - بغداد

كشف النائب المستقل هادي السلامي، يوم الاثنين، عن تسليم الطلب النيابي الخاص بسلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رئاسة البرلمان، وبانتظار استئناف الجلسات.

وقال السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا أكثر من 60 توقيعا لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، قبل انتهاء الدورة البرلمانية، والذي يتضمن كذلك خفض رواتب الرئاسات الثلاث".

وبين السلامي، أن "طلب تعديل سلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث قدم إلى رئاسة مجلس النواب، وبانتظار انعقاد الجلسات لمناقشة الطلب وإصدار قرار يلزم الحكومة بإرسال تعديل القانون إلى البرلمان".

وأوضح أن "هناك مطالبات شعبية ونيابية لتعديل سلم الرواتب لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع".