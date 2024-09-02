سؤال برلماني بانتظار وزير النفط بشأن تشغيل العمالة الأجنبية

شفق نيوز/ كشف النائب رائد المالكي، يوم الاثنين، عن إجراء سؤال برلماني لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بشأن العمالة الأجنبية وتشغيلها في القطاع النفطي.

وقال المالكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي وافق على إجراء سؤال برلماني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بشأن موضوع سياسة وزارة النفط فيما يتعلق بتشغيل العمالة الاجنبية في القطاع النفطي وخطط العرقنة او استبدال العمالة الاجنبية ودور الجهد الوطني".

ولفت إلى أن البرلمان سيسأل عبد الغني في "غير ذلك من امور تتعلق بالعمالة الاجنبية وتكاليف تشغيلها وتشغيل الكوادر الوطنية".

وبين المالكي، أنه "سيتم تحديد موعد حضور الوزير حيان عبد الغني، أمام مجلس النواب في الموعد الذي سيحدد".