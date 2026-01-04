سيناريوهات جديدة داخل الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء المقبل

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية في العراق، يوم الأحد، عن آليات وسيناريوهات جديدة باتت تبحثها قوى الإطار لاختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن زعامات وقيادات البيت الشيعي ستعقد، مساء يوم غد الاثنين، اجتماعها الدوري، والذي سيُخصص لمناقشة مسارات أو آليات حسم هوية رئيس الحكومة.

وبين أن اجتماع قيادات وزعامات الإطار التنسيقي سيهدف إلى الاتفاق على حسم آلية أو سيناريو اختيار مرشح رئاسة الحكومة القادمة والجهة التي ستتولى تقديمه، وبما ينسجم مع الضوابط المحددة.

وأشار المصدر إلى أن أكثر من سيناريو سيتم مناقشة تفاصيله بهذا الصدد، من بينها اعتماد الأوزان السياسية والنيابية، على أن تكون الكتلة الأكبر مسؤولة عن تسمية المرشح، أو تشكيل ائتلافات بينية داخل البيت الشيعي لتكوين كتلة كبيرة تتنافس على المنصب.

وأضاف أن هناك توجهاً للاتفاق على أن تقتصر اجتماعات مفاوضات تسمية مرشح الحكومة على القوى التي تمتلك أوزاناً سياسية ونيابية كبيرة، فيما لن تشارك الجهات التي تمتلك عدداً قليلاً من المقاعد في اجتماعات اختيار مرشح رئاسة الحكومة.

وأكد المصدر أن هذا السيناريو سيُعتمد كونه يتعلق بملف حسم رئيس الوزراء القادم، لافتاً إلى أن الاجتماع سيشهد أيضاً مناقشة المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

وتؤكد قوى الإطار التنسيقي عدم وجود انسداد سياسي في ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، مشددة على التزامها بالتوقيتات الدستورية، واعتبار أن حسم هذا المنصب سيأتي في مرحلته الأخيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وتحدث أعضاء في الإطار، لوكالة شفق نيوز، عن وجود تقدم وتقاربات داخل الإطار، مع استمرار الحوارات السياسية، بانتظار إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية، ليُصار بعدها إلى إعلان مرشح الإطار لتشكيل الحكومة الجديدة وفق السياقات الدستورية.