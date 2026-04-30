"سيد الشهداء": رئاسة الوزراء استحقاق شيعي وعلى الحكومة الجديدة تحقيق السيادة الكاملة

شفق نيوز- بغداد

شددت كتائب سيد الشهداء، إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية، يوم الخميس، على ضرورة أن تتبنى الحكومة المرتقبة تحقيق "السيادة الكاملة" للبلاد، معتبراً أن اختيار علي الزيدي رئيساً للوزراء "استحقاق شيعي".

وقال المتحدث باسم الكتائب، كاظم حبيب الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الوزراء في العراق استحقاق دستوري يمثل المكوّن الشيعي".

وأضاف أن الإطار التنسيقي هو من اختار رئيس الوزراء، باعتباره ممثلاً للناخبين، مشيراً إلى أن هذا الخيار يعكس الإرادة السياسية للمرحلة الحالية.

وأكد على أن "فصائل المقاومة تؤكد ضرورة أن يكون هناك استثمار حقيقي للعملية السياسية، وأن تتضمن الأهداف الأساسية في البرنامج الحكومي تحقيق السيادة العراقية الكاملة".

ومساء الاثنين الماضي 27 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً تسمية علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اجتماعاً هاماً عقده الإطار في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي، تم خلاله اختيار الزيدي لرئاسة الحكومة.

وفي مساء اليوم نفسه (الاثنين) أعلن رئيس الجمهورية نزار آميدي عن تكليف مرشح الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية علي الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتُعد الفصائل المسلحة أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي العراقي، حيث يتجاوز دورها البعد الأمني ليشمل التأثير في القرار السياسي.