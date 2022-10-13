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شاناز ابراهيم احمد في أول تصريح لها: العراق سيشهد حياة سعيدة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T16:54:06+0000
شاناز ابراهيم احمد في أول تصريح لها: العراق سيشهد حياة سعيدة

شفق نيوز/ وجهت شاناز ابراهيم احمد عقيلة رئيس الجمهورية المنتخب عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، أول برقية تهنئة له بعيد انتخابه ووصفته بـ"فخامة الرئيس"، مؤكدة بانها واثقة ان العراق سيشهد في ظله مرحلة جديدة من البناء والحياة السعيدة.

ووجهت السيدة الاولى الجديدة تهنئة للرئيس رشيد، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قالت فيها "فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية العراق الاتحادي، اتقدم اليكم باحر التبريكات".   

وجاء في التهنئة "اتمنى لكم النجاح في مهمتكم الوطنية الجديدة، وانا على ثقة بان العراق في ظل رئاستكم بالاستناد الى الدستور، سيشهد مرحلة جديدة من البناء والعيش السعيد".

واضافت "كلي ثقة ان تسنم فخامتكم هذه المسؤولية الجديدة سيكون داعما مهما لتحقيق السلام والامان والاعمار بشكل اكبر في البلاد وعلى النهج نفسه الذي سار عليه مام جلال، وستكون خطواتكم لتمتين العلاقات بين المكونات والتعايش في عراق الجميع، وسيحقق الشعب الكوردستاني حقوقه وامانيه".

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