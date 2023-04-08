سيدة العراق الأولى: الارهاب التركي يستهدف المواطنين وقصف مطار السليمانية تطاول على السيادة

شفق نيوز/ أدانت سيدة العراق الأولى شاناز ابراهيم احمد، اليوم السبت، قصف مطار السليمانية الدولي، وفيما بينت أن "من يدعّي وجود الإرهاب" في السليمانية هو "الارهاب التركي" الذي يستهدف المواطنين، واصفة الهجوم بأنه تطاول على " سيادة العراق".

وقالت شاناز ابراهيم احمد خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز إن "من يدعي وجود إرهاب في السليمانية هو الإرهاب التركي الذي يستهدف المواطنين فيها بطائراته المسيرة وأدواته الإرهابية".

وأضافت، "ندين وبشدة هذا العمل الإرهابي الذي تطاول على سيادة العراق والسليمانية بقصف جوي على مطار السليمانية الدولي".

وعن وجود القيادي الكوردي مظلوم كوباني واستهدافه في السليمانية بينت بالقول "لا نملك أي معلومات حول الموضوع وأتوقع أن الموضوع لا مصداقية له".

وتابعت شاناز ابراهیم احمد انه "كان من المفترض أن تمنع حكومة الإقليم تحليق الطائرات التركية في سماء أربيل وأن تمنع الرحلات التركية نحو أربيل كون سماء الإقليم واحدة ونحن إقليم واحد"، مبينة أنه سيتم اللجوء إلى تغيير مسار الرحلات الجوية التي تخترق الأجواء التركية نحو السليمانية".

وكانت رئاسة الجمهورية طالبت، اليوم السبت، تركيا بتقديم اعتذار رسمي عن تكرار العمليات العسكرية على اقليم كوردستان وقصف مطار السليمانية المدني، داعية اياها الى حل مشاكلها الداخلية بالحوار، فيما هددت باتخاذ "موقف حازم".

وتعرض مطار السليمانية الدولي امس الجمعة الى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا واصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.