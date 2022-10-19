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سياسي يدعو لتكريم "يهود العراق" واعتبارهم شهداء

Category: سیاسة

Date: 2022-10-19T12:01:45+0000
سياسي يدعو لتكريم "يهود العراق" واعتبارهم شهداء

شفق نيوز / دعا السياسي العراقي، النائب السابق مثال الآلوسي، يوم الأربعاء، إلى اعتبار "اليهود" العراقيين الذين أعدموا عام 1969، شهداء وتكريمهم.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "كل الأدلة والمعلومات الرسمية وغير الرسمية تؤكد أن اليهود الذين تم إعدامهم سنة 1969 هم أبرياء، ولهذا يجب اعتبار هؤلاء شهداء كباقي شهداء العراق الذين أعدموا بغير وجه حق من قبل النظام البعثي".

وأضاف أن "الجهات الحكومية المختصة، عليها إدراج هؤلاء اليهود ضمن شهداء العراق وتكريمهم وتعويض اهاليهم كأي شهيد عراقي من أي ديانة أخرى، فهؤلاء عراقيون ولهم حق على العراق".

وعانى يهود العراق، بعد حرب الأيام الستة (حرب أكتوبر 1967م ضد إسرائيل) من اضطهاد وتصفية جسدية، مما دفع معظم من تبقى منهم إلى النزوح من العراق - هرباً عن طريق الشمال إلى إيران صيفي 1970و1971 بمساعدة الكورد، أو بجوازات سفر في  1972و1973.

وعشية حرب الأيام الستة كان تعداد اليهود نحو 3000 نسمة، اختارت البقاء في العراق على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم كانوا قد هاجروا إلى إسرائيل في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

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