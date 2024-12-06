سياسي عراقي يحذر من "توريط" بلاده في الوضع السوري

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي مثال الآلوسي، يوم الجمعة، من قيام ايران "بتوريط" بلاده بالوضع السوري وما يجري فيه من احتدام القتال بين الجيش النظامي والتنظيمات المسلحة التي سيطرت على مناطق واسعة داخل سوريا.

وكتب الآلوسي في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، ان "الوضع السوري فضح نشو حالة وطنية عراقية مصلحية مع بساطتها تبين ارتباك لحلفاء إيران بداخل الحكومة العراقية".

وأضاف أن هذه الحالة "تفضح مطامع ايران لحماية نفسها بتوريط العراق في سوريا كدرع حماية للإيراني المنهار في سوريا"، على حد تعبيره.

هذا ومن المقرر أن ينعقد في العاصمة بغداد في وقت لاحق من اليوم الجمعة اجتماع ثلاثي "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

وسيضم الاجتماع كلاً من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية سوريا بسام الصباغ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ورفع العراق حالة التأهب العسكري، ونشر تعزيزات عسكرية شملت ألوية من الجيش ومن قوات الحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت مؤخرا عن مصادر، أن إيران نشرت عناصر من حزب الله اللبناني والفصائل الشيعية العراقية في سوريا لدعم الجيش السوري في صد التقدم "المفاجئ" للتنظيمات المسلحة التي استولت على مدينة حلب والبلدات والقرى المجاور.