سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-15T09:36:50+0000
سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأحد، من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الامريكي من البلاد، نهاية العام الحالي.

وقال الآلوسي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك مخاوف كبيرة لدى الأوساط السياسية والشعبية من الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق، فهذا الأمر سيفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للميليشيات المدعومة من إيران أن تسيطر على الملف السياسي والأمني والاقتصادي بشكل كامل، ولهذا الانسحاب الامريكي قد يعيد تكرار سيناريو أفغانستان في العراق، من خلال سيطرة إيران ومليشياتها على العراق بالكامل".

وبين النائب العراقي السابق؛ أن "التواجد الأمريكي في العراق، ضمان لعدم احتلال العراق بشكل كامل من ايران والجماعات السياسية والمسلحة، ولهذا هناك الكثير من الاطراف السياسية المؤثرة وكذلك الأوساط الشعبية مع بقاء التواجد الأمريكي في العراق، لمنع تحول العراق بشكل رسمي الى محافظة تابعة لإيران".

related

دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

Date: 2019-06-22 14:15:13
دبي: العراق رمز للدول الضعيفة في المواجهة

في موقف غير مسبوق.. الكاظمي ينفجر "غضباً" بوجه إيران

Date: 2021-04-07 18:53:53
في موقف غير مسبوق.. الكاظمي ينفجر "غضباً" بوجه إيران

أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

Date: 2021-05-26 11:28:41
أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

Date: 2021-05-10 11:37:13
إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

إيران ترد على رسالة أمريكية تخص الهجمات الصاروخية في العراق

Date: 2021-07-06 08:04:07
إيران ترد على رسالة أمريكية تخص الهجمات الصاروخية في العراق

وساطة ايرانية بين كتلتين لاختيار بديل "سريع" لعبد المهدي

Date: 2019-11-03 07:17:47
وساطة ايرانية بين كتلتين لاختيار بديل "سريع" لعبد المهدي

في أول لقاء يجمع الرئيسين العراقي والإيراني .. الجانبان يؤكدان على جملة من الأمور

Date: 2021-08-05 08:20:32
في أول لقاء يجمع الرئيسين العراقي والإيراني .. الجانبان يؤكدان على جملة من الأمور

إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

Date: 2020-03-31 13:29:25
إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق