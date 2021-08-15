سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأحد، من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الامريكي من البلاد، نهاية العام الحالي.

وقال الآلوسي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك مخاوف كبيرة لدى الأوساط السياسية والشعبية من الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق، فهذا الأمر سيفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للميليشيات المدعومة من إيران أن تسيطر على الملف السياسي والأمني والاقتصادي بشكل كامل، ولهذا الانسحاب الامريكي قد يعيد تكرار سيناريو أفغانستان في العراق، من خلال سيطرة إيران ومليشياتها على العراق بالكامل".

وبين النائب العراقي السابق؛ أن "التواجد الأمريكي في العراق، ضمان لعدم احتلال العراق بشكل كامل من ايران والجماعات السياسية والمسلحة، ولهذا هناك الكثير من الاطراف السياسية المؤثرة وكذلك الأوساط الشعبية مع بقاء التواجد الأمريكي في العراق، لمنع تحول العراق بشكل رسمي الى محافظة تابعة لإيران".