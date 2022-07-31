سياسي "ليبرالي" يدعو لدعم تظاهرة الصدريين

شفق نيوز/ دعا السياسي العراقي "الليبرالي" مثال الآلوسي، يوم الأحد، رجالات الأمة العراقية من المدنيين والعلمانيين والوطنيين، إلى دعم خطوات الصدريين في "تحرير" العملية السياسية العراقية من "هيمنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وأذنابه".

وكتب الآلوسي، في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، "ندعم السيد مقتدى الصدر في دولة عراقية ديمقراطية مدنية دستورية".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، "تحرير" المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما دعا العراقيين إلى "ثورة إصلاح" وتغيير النظام السياسي في العراق.

واعتبر الصدر التظاهرات الحالية في البرلمان "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات"، مخاطباً الشعب بالقول: "إنكم جميعاً مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذوو الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقاً وغرباً".

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ" الفاسدين".

وفي تصعيد جديد، أعلن المعتصمون، اليوم، تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت بيانها الأول، وأعلنت التصويت للصدر حاكما للعراق.