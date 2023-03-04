سياسي عراقي ينتقد بشدة حظر إدخال المشروبات الكحولية: بغداد ليست الدولة الإسلامية

شفق نيوز/ أنتقد السياسي العراقي المستقل النائب السابق مثال الالوسي، اليوم السبت، بشدة إعلان الهيئة العامة للجمارك تنفيذ قرار منع دخول المشروبات الكحولية.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب الموالية لإيران تريد من جعل بغداد دولة إسلامية من خلال تطبيق هكذا قرارات مخالفة للدستور العراقي، الذي منح الحرية والحريات الشخصية، خاصة أن العراق بلد ذات توجهات مختلفة سواء الدينية أم الثقافية، ولهذا لا يمكن فرض رأي أطراف المتشددة على آراء العراقيين".

وبين ان "هذا القرار خطر جداً وفيه استهداف للحريات الشخصية"، معربا عن رأيه بأن هذا القرار ربما يهدف الى زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً ان هكذا قرارات تصب في صالح الجهات التي تعمل على ادخال المخدرات والمتاجرة بها، وهذه الجهات هي ذات توجه إيراني وهذا معروف لدى الجميع".

ووجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية، في وقت سابق من اليوم السبت 4 من شهر آذار/مارس، كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

ونشرت الوقائع العراقية، (الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية)، في 22 شباط المنصرم، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها في 14 شباط 2023 "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".