سياسي عراقي يكشف: أمريكا سترد على المليشيات المتورطة بقصف أربيل

شفق نيوز/ اكد السياسي العراقي، المقرب من الادارة الامريكية مثال الالوسي، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها رد على المليشيات المتورطة بقصف مدينة أربيل، والذي ادى الى اصابة جندي أمريكي وعدد من المتعاقدين مع الجانب الأمريكي.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة الامريكية الجديدة، أمام اختبار كبير ومسؤولة أمام جنودها والشعب الامريكي والتعهدات في محاربة الإرهاب وعدم السماح للابتزاز لها، وهناك دم امريكي قد سال ولهذا سيكون هناك رد امريكي قوي على الارض ضد المليشيات الموالية لطهران المتورطة بعملية قصف أربيل".

وبين أن "الرد الامريكي، ربما يكون ضد قادة المليشيات الموالية لطهران، التي تسكن في المنطقة الخضراء، فهذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مع وجود اصابة جندي أمريكي وعدد من الاجانب المتعاقدين مع الجانب الأمريكي".

وأكد التحالف الدولي في العراق، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أمس الاثنين مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وأضاف بيان للداخلية، بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والاسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكَوير تحمل عدة صواريخ.

وفي نهاية أيلول من العام الماضي تعرض مطار اربيل لقصف مماثل، وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب بأن الصواريخ "انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي في محافظة نينوى".