سياسي عراقي يقدم طلباً للرئيس الأمريكي ويحثه على ضرب مركز القرار داخل إيران

شفق نيوز/ دعا السياسي العراقي مثال الألوسي، يوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى استهداف مركز القرار في إيران.

وقال الألوسي في تغريدة له، "فخامة الرئيس بايدن، أن استهداف مخازن المليشيات في العراق والحدود السورية لن توقف عدوانيتهم وارهابهم للإنسان والاستقرار ولا توقف نزعاتهم النازية في الشرق الاوسط".

وأضاف "سيدي، استهداف مصدر القرارات الشريرة داخل حدود إيران طريق لخلاص الشعوب وضمان للسلام وامن العالم والمنطقة".

يأتي ذلك، بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا، في حادث سبقه بساعات أصيب فيه 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق.

كما تعرض مطار أربيل الدولي، مساء الثلاثاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون إحداث أضرار.

وشنت غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".