سياسي عراقي يقترح على السوداني دعوة ترامب لحضور قمة بغداد

شفق نيوز/ اقترح السياسي العراقي مثال الألوسي، يوم الأربعاء، على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيه دعوة الى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الى حضور القمة العربية المزمع انعقادها خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد.

وكتب الألوسي في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "اطالب دولة السوداني بدعوة الرئيس ترامب لحضور مؤتمر القمة العربية لتحقيق مصلحة وسيادة عراقية وإنعاش للسلام الإقليمي".

وأضاف ان "زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط فرص ثمينة تمنح حكومة السوداني فرص الاستفادة بتأكيدها سياسة الابتعاد عن المحاور الإقليمية و التبعية الايرانية".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا، بأنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي