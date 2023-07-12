سياسي عراقي يحذر من مخاطر "الالتفاف" على العقوبات الامريكية ضد ايران

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأربعاء، من خطورة "التفاف" الحكومة العراقية على العقوبات الأمريكية الموجه ضد إيران.

وقال الآلوسي لوكالة شفق نيوز، ان "قضية اتفاق المقاصة للنفط العراقي مقابل الغاز الإيراني، ربما فيه نوع من الالتفاف على العقوبات الأمريكية الموجه ضد الجمهورية الإيرانية"، محذرا أن "هذا الأمر قد يكون له تداعيات اقتصادية خطيرة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة بالحذر بالتعامل مع القضايا التجارية مع إيران، لوجود فيتو أمريكي"، لافتا إلى أن "اي تعدي لهذا الفيتو يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية على إيران".

وأوضح ان "الالتفاف على العقوبات الامريكية الموجه ضد الجمهورية الإيرانية من قبل الحكومة العراقية، ربما يدفع واشنطن الى شمول العراق ببعض العقوبات التجارية والمالية"، مشددا "يجب تقديم مصلحة العراق والعراقيين على مصلحة إيران الاقتصادية، التي محاصرة اقتصاديا بشكل كبير من خلال العقوبات الأمريكية".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء، عن التوصل إلى اتفاق عراقي ايراني لحل أزمة الكهرباء من خلال مقايضة الغاز بالنفط الأسود، وقال إن إجراءات الخزانة الأمريكية تحول دون تسديد بغداد الأموال المستحقة لطهران.

وبين السوداني في كلمة متلفزة، أن "اجراءات الخزانة الامريكية معقدة واستطعنا تحويل مليار و 815 مليون يورو الى إيران"، مضيفاً لم نتمكن من الحصول على موافقة امريكية من اجل تحويل اموال ايران".

كما أكد السوداني "اطلاق 10 ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني نحو العراق لتزويد المحطات الكهربائية في البلاد.

وشهد العراق منذ عدة أيام تراجعاً ملحوظاً في تجهيز التيار الكهربائي بسبب انخفاض تجهيز الغاز الإيراني المغذي لمحطات توليد الطاقة.

يأتي ذلك في وقت، حمّل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الإدارة الأمريكية مسؤولية تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية.