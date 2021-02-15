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سياسي عراقي يحذر من رئيس وزراء "صدري": ستكون هناك مجاعة وبحار دماء

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T10:04:50+0000
سياسي عراقي يحذر من رئيس وزراء "صدري": ستكون هناك مجاعة وبحار دماء

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي المستقل، النائب السابق في مجلس النواب مثال الالوسي، اليوم الاثنين، من تولي شخصية تابعة للتيار الصدري رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.  

وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "من حق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يحلم بأن يكون أحد اتباعه هو رئيس الوزراء المقبل"، معتبراً أن "هذا الحلم صعب جداً تحقيقه لما يشكل من مخاطر كبيرة وكثيرة على العراق والعراقيين".

وأضاف الالوسي، "اذا اصبح هناك رئيسا للوزراء صدري يسير وفق ما يريده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فهذه كارثة كبرى وسوف تسبب بمجاعة لا نهاية لها وسوف تكون هناك بحار من الدماء لا نهاية لها أيضاً"، بحسب الالوسي، الذي أضاف أنه "يجب الحذر من هذا الأمر ومنع حصوله، لدفع المخاطر والكوارث عن العراق والعراقيين".

وألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 22 تشرين الثاني 2020، إلى أن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون "صدرية"، معلناً التخلي عن قسمه بعدم المشاركة في الانتخابات.

وعبّر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن تفاؤله بوصول شخصية "صدرية" إلى كرسي رئاسة وزراء العراق، مجدداً تأكيده على أن ذلك سيعني تفوّق العراق على دول اكثر تقدماً من العراق في المنطقة. 

 

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