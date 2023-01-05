سياسي عراقي يحذر من تداعيات تفعيل بلاده مذكرة قبض بحق ترامب

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي مثال الآلوسي، يوم الخميس، من تداعيات تفعيل السلطة القضائية في بلاده مذكرة اعتقال بحق رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب بسبب إصداره أمر تنفيذ عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهما.

ويأتي تحذير الآلوسي تعقيبا على كلمة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان خلال المهرجان الرسمي لهيئة الحشد الشعبي لتأبين الذكرى الثالثة لاغتيال المهندس وسليماني، و التي قال فيها: أصدرنا مذكرة قبض بحق ترامب⁩ لاعترافه بقتل القادة.

وقال السياسي العراقي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "خبرتي علمتني ان هذا لا يسر حتى ادارة بايدن وسيفهم الأمر تصعيدا غير مناسب وبشكل قد ترد به واشنطن على المصالح الوطنية العراقية ، مع قرب زيارة السوداني لواشنطن".