سياسي عراقي يتوقع تأجيل الانتخابات والغائها: تمهيدا لنشوب الحرب الأهلية (المرسومة)

شفق نيوز/ توقع السياسي العراقي البارز عزت الشابندر يوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل ومن ثم الغائها للتمهيد لما اسماه اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وقال الشابندر في تصريح نشره على منصات التواصل الإجتماعي "تويتر"، "بهدف تأجيل الانتخابات ثم الغائها ، سنشهدُ مزيداً من التفجيرات والحرائق والاغتيالات لزجِّ العراق في اتون تناقض المصالح والارادات تمهيداً لنشوب الحرب الاهلية (المرسومة)".

ودعا الشابندر "الحكومة العراقية والمرجعيات الدينية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل الكارثة".