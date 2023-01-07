سياسي عراقي يتحدث عن مبلغ مالي خيالي لتنفيذ برنامج حكومة السوداني

شفق نيوز/ راى السياسي العراقي، النائب السابق محمد سلمان الطائي، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة إلى مئات مليارات الدولارات لتنفيذ برنامجها الحكومي.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، ان "البرنامج الحكومي للسوداني، يحتاج إلى 300 مليار دولار لتنفيذه، وما هو متبقٍ له من الموازنة بعد خصم الرواتب وحصة إقليم كوردستان، والتعيينات الجديدة لا يتجاوز 15 مليارا"، مردفا بالقول إن "هذا يؤكد وجود صعوبات حقيقية لتنفيذ هذا البرنامج".

وأضاف النائب السابق ان "السوداني، سيكون في وضع صعب من أجل تنفيذ برنامجه الحكومي كما وعد بذلك القوى السياسية والشعب العراقي، بسبب النقص الكبير في الأموال، ولهذا السوداني مطالب بإيجاد حلول سريعة لتجاوز هذه العقبة".

ويتضمن برنامج الحكومة العراقية الحالية ملفات عدة، معظمها تلامس حياة المواطنين، وكانت مستعصية على الحكومات العراقية المتعاقبة، رغم أهميتها.

ووفقا لما نشرته الحكومة نهاية العام الماضي فإن البرنامج يحاول معالجة الملفات الآتية: تحسين الواقع الخدمي، رفع إنتاج الطاقة والكهرباء، معالجة الفقر والبطالة داخل المجتمع، مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة العراقية، اجراء اصلاح اقتصادي، إنجاز مشاريع إستراتيجية، إجراء الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول المقبل، إعادة النازحين إلى ديارهم، إخراج قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.