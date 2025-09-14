سياسي عراقي: إطلاق سراح تسوركوف رسالة شجاعة من السوداني للتطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز - أربيل

اعتبر السياسي العراقي مثال الآلوسي، يوم الأحد، إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية - الروسية اليزابيث تسوركوف "رسالة شجاعة" من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للتطبيع بين العراق واسرائيل.

وكتب الآلوسي في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، مخاطبا السوداني بالقول إن "إعلانكم عن إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة لدى جهات داخل إطاركم الحاكم (..) يُعدّ رسالة شجاعة للتطبيع بين العراق وإسرائيل".

وقال أيضاً إن هذه الخطوة "قد لاقت هذه الرسالة استحسانًا كبيرًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وكان كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية-الروسية لدى كتائب حزب الله في العراق اليزابيث تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء الماضي، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الدور الذي أده في تحرير المختطفة تسوركوف.

من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور له عبر "إكس "، على إطلاق سراح الرهينة إليزابيث تسوركوف، قائلاً، إنها "مواطنة إسرائيلية اختُطفت في العراق في آذار/مارس 2023".

وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".