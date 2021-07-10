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سياسي عراقي: الرد الأمريكي على هجمات بغداد والأنبار واربيل سيكون مختلفاً

Category: سیاسة

Date: 2021-07-10T12:28:55+0000
سياسي عراقي: الرد الأمريكي على هجمات بغداد والأنبار واربيل سيكون مختلفاً

شفق نيوز/ توقع السياسي العراقي، النائب السابق في البرلمان مثال الالوسي، اليوم السبت، قيام الولايات المتحدة الامريكية بالرد قريبا على الهجمات الصاروخية الاخيرة ضد اهدافها ومصالحها في العاصمة بغداد والأنبار وأربيل.

وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "الرسائل الامريكية للشخصيات العراقية وحتى التصريحات الاعلامية العلنية كانت واضحة جداً، بان استهداف المصالح والأهداف الامريكية في العراق سيكون له ردود عسكرية ضد الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات".

وبين "اننا نتوقع ان يكون هناك ردا عسكريا قريبا جداً ضد بعض الجهات التي تتهمها الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية ضد مصالحها واهدافها، والرد الأمريكي هذه المرة ربما يكون مختلفا ويتطور الى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات بارزة في بعض الفصائل العراقية المسلحة".

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