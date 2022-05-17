سياسي شيعي يحذر من "إنقلاب أبيض" في العراق بإعادة الانتخابات

شفق نيوز / حذر السياسي الشيعي باقر جبر الزبيدي، يوم الثلاثاء، مما أسماه "انقلاباً ابيض" عبر إعادة الانتخابات البرلمانية مجدداً، فيما بيّن ان النتائج المتقاربة بين الكتل السياسية "في حال إعادة الانتخابات" ستؤدي إلى "الفوضى".

وقال السياسي الشيعي المعروف باقر جبر الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الازمة السياسية تتصاعد من دون وجود رؤية حقيقية لحل ينهي دوامة الخلاف وقد حذرنا مراراً من محاولات اسقاط هيبة المحكمة الاتحادية عبر انتقاد قرارتها التي تنبع من التشريعات القانونية والدستورية".

وأضاف الأمين العام لحركة إنجاز، "بحسب ما تصلنا من معلومات فان بعض الاطراف يحاول ان توصل الامور الى طريق اعادة الانتخابات النيابية وحل البرلمان الحالي، ورغم تحفظنا على كل ما شاب الانتخابات الاخيرة من خروقات ونسب مشاركة متدنية لا تمثل كافة الطيف العراقي فان عملية اعادة الانتخابات لن تكون حلاً بقدر ما ستنتج مشاكل وأزمات جديدة".

وتابع الزبيدي أن "لا ضامن على عدم تكرار السيناريو الحالي في الانتخابات القادمة وحصول نتيجة متقاربة بين الكتل سوف يذهب بنا الى الفوضى".

ولفت الى أن "الفوضى التي يراهن عليها البعض من اجل عملية تغيير "انقلاب ابيض" بسبب عجز مكون عن تأدية واجبه الدستوري".

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" والذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يقابلها تمسك الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفون معه بتشكيل حكومة ائتلافية.