سياسي سُنّي يكشف: هكذا سيقاتل بايدن الفصائل المسلحة في العراق

شفق نيوز/ علق القيادي في الجبهة العراقية أثيل النجيفي، اليوم الاحد، على تهديد فصائل "المقاومة" بشن هجمات واسعة النطاق تطال القوات الأمريكية ومن وصفتهم بـ"الخونة" في أرجاء البلاد.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "سياسة الولايات المتحدة الامريكية الجديدة، بإدارة بايدن تختلف كثيرا عن سياسية ترامب وحتى عن سياسة أوباما، فإن إدارة بادين لا تريد ان تتورط عسكرياً كثيرا في العراق، فهي تريد أن تتحرك مع حلفائها سواء من خلال حلف الناتو أو حلفائها في المنطقة".

وبين ان "ادارة بادين لا تريد حرب مع الفصائل المسلحة، فهي سوف تستخدم إمكانياتها الاقتصادية والسياسية للتضييق على تلك الفصائل، وواشنطن سوف تستغل حلفاءها حتى يكونون هم من يقاتل عنها بالنيابة اذا لزم الامر ذلك في نفس الوقت قد توجه ضربات بين حين وآخر من ضربات موجعة ضد الفصائل".

وأضاف النجيفي ان "الفصائل المسلحة، تتحرك وفق الاجندة الايرانية، وتصعيد الهجمات على الامريكان او تخفيفها يعتمد على المفاوضات ما بين طهران وواشنطن، وبالتالي أن الدولتين الان لا تريدان الوصول نقطة اللا عودة، فهما يريدان ان يبقيا الابواب مفتوحة دوما، ولهذا تلك الفصائل لن توجه ضربات موجعة حقيقة، وإنما ضربات تهديدية تستخدم لغرض التفاوض".

وأكد ان "العراق سيبقى ساحة صراع لا يحسم امرها بسهولة، لان طهران وواشنطن يعتبران العراق بأنه ميدان للتفاوض العسكري لأوراق سياسية، ولهذا ما يجري هو فقط صراع يؤذي العراق والعراقيين وتحرج الحكومة العراقية وتثبت للعالم ان الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة على القوات المسلحة داخل أراضيها وهذا سوف يضعف اعتراف العالم بهذه الحكومة".