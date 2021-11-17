سياسي إسرائيلي يشكر محكمة عراقية ويدعو لاسترداد ممتلكات اليهود

شفق نيوز/ قدم سياسي اسرائيلي، اليوم الاربعاء، شكره الى محكمة بابل لاحباطها محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في المحافظة.

وقال عضو حزب العمل الاسرائيلي مئير مصري، في تغريدة :"شكراً لمحكمة جنايات بابل على وقوفها ضد سلب عقارات لليهود الغائبين في الحلة على يد عصابة من المحتالين".

وأضاف مصري، وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة اورشليم، "أرى بأن تكون الخطوة القادمة استرداد اليهود لممتلكاتهم في سائر المدن العراقية"، وقال أيضاً إن "الحق يعود لأصحابه ولو بعد حين".

وأصدرت محكمة جنايات بابل، في وقت سابق اليوم، أحكاما مختلفة بالسجن بحق شبكة تزوير حاولت نقل ملكية عقارات بطريقة غير قانونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بابل، إن المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية.