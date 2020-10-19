سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

شفق نيوز/ كشف السياسي العراقي البارز، المقرب من الادارة الأمريكية مثال الالوسي، يوم الاثنين، عن مناقشة وفد الحكومة العراقية، قضية "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب خلال جولته الأوروبية، التي بدأها يوم أمس، وتشمل كل من باريس، برلين، لندن.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك ملايين من العراقيين يكتبون رسائل عبر طرق مختلفة يريدون "التطبيع" بين بغداد واسرائيل، لا توجد اي مشكلة عراقية – إسرائيلية بشكل إجمالي".

هل بامكان العراق اقامة علاقات مع إسرائيل؟



وبين ان "العراق بحاجة ماسة الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل، والعراق لن يكون دولة ذات سيادة إلا اذا تحرك نحو التطبيع مع اسرائيل قبل غيرنا من الدول العربية".

وأضاف السياسي العراقي البارز ان "زيارة وفد العراق، الى لندن سوف تشهد اجتماعات رسمية وغير رسمية، لمناقشة قضية التطبيع".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أكد في لقاء تلفزيوني، أن ”العراق مهيأ جداً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والظروف ملائمة بشكل جيد“.

وأضاف أنه ”من الممكن أن يصدر قرار التطبيع من محافظة النجف، وليس من العاصمة بغداد“ في إشارة إلى المراجع الدينية الشيعية.

وسبق أن أكدت الحكومة العراقية خلال تعليقها على تطبيع العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي، أن "هذا شأن داخلي لتلك الدول".







