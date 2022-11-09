سياسي بارز: حضور الرئيس العراقي بمؤتمر شرم الشيخ بداية "التطبيع"

شفق نيوز/ رأى السياسي العراقي البارز النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأربعاء، أن مشاركة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في مؤتمر شرم الشيخ وجلوسه مع إسرائيل هي بداية التطبيع.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلوس الرئيس العراقي مع إسرائيل في مؤتمر شرم الشيخ يدل على ذهاب العراق نحو السيادة واختيار رفض الحرب والتطبيع مع إسرائيل من أجل السلام والأمان للعراق وعموم المنطقة"، معتبراً أن "هذا الجلوس هو بداية التحرر من الضغط الولائي".

ورجح الآلوسي أن "تشهد الفترة المقبلة جلسات جديدة بين مسؤولين عراقيين آخرين وإسرائيليين"، لافتاً إلى أن "هذه الجلسات ستكون داعمة لقضية السلام والتطبيع كباقي الدول العربية ودول الخليج".

وعاد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الثلاثاء، إلى بغداد بعد مشاركته في أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور اكثر من 130 دولة.