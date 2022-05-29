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سياسيون عراقيون يقيمون دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث ويطلبون حل البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-05-29T14:17:06+0000
سياسيون عراقيون يقيمون دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث ويطلبون حل البرلمان

شفق نيوز/ أقام عدد من السياسيين العراقيين، يوم الأحد، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد بحل مجلس النواب.

وقال رئيس تجمع وعي صلاح العرباوي في تغريدة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اليوم اقامتْ ثُلّة وطنية دعوى على الرئاسات الثلاث ومجلس النواب نتيجة اخلال الاخير بالتزاماته الدستورية وادخال البلاد في فراغ دستوري وهدر المال العام".

واوضح العرباوي أن "الذين قدموا الدعوى هم النائب هادي السلامي والشيخ سطّام ابو ريشة والوزير السابق بنگين ريكاني والمستشار فرهاد علاء الدين ونديم الجابري وجمال الاسدي والقاسم العبادي والمحامي علي كامل رسول وصلاح العرباوي واحسان الشمري".

بدوره قال جمال الأسدي، "اليوم تقدّمنا ومجموعة من الاخوة بدعوى امام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة اخلاله بالتزاماته الدستورية".

واوضح ان "احد الطلبات هي الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة واصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022".

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