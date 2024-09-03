سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق بعد 33 عاماً من إغلاقها

شفق نيوز/ أعادت سويسرا ، اليوم الثلاثاء، فتح سفارتها في العراق بعد 33 عاماً من إغلاقها.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها ترحب بإعادة فتح سفارة سويسرا في العاصمة بغداد بعد 30 عاماً من إغلاقها، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وتعكس رغبة الجانبين في توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة السويسرية تمثل علامة إيجابية في مسار العلاقات الدبلوماسية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأعربت الوزارة عن تطلعها لتعزيز الشراكات وتطوير الحوار الثنائي مع سويسرا، مشيرة إلى أنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود المشتركة ودفع مسارات التعاون إلى الأمام.

وكانت سويسرا قد أغلقت سفارتها في العاصمة العراقية بغداد في عام 1991 بسبب حرب الخليج.

واليوم الثلاثاء، قال المجلس الفدرالي السويسري في بيان، إن "إعادة فتح السفارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، الذي يتمتع بكثافة سكانية عالية، وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة."

وأشار البيان إلى أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ودخل مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، مما يعزز دوره كوسيط إقليمي. وأوضح أن العراق يبذل جهوداً مستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ويضم اليوم أكثر من 50 سفارة من دول مختلفة في بغداد، بما في ذلك النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وأضاف البيان أن السفارة الجديدة ستتركز على تعزيز العلاقات بين سويسرا والعراق، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والسلام، وتعزيز المصالح السويسرية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن في تصريحات صحفية في مايو/أيار الماضي أن سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد خلال الأشهر المقبلة، منهيةً بذلك عقوداً من الإغلاق.