سويسرا تدعم "بقوة" طلباً عراقياً لإعادة فتح سفارتها في بغداد

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي لنظيره السويسريّ، يوم الثلاثاء، ضرورة اعادة فتح السفارة السويسرية لدى بغداد، لتكون منطلقا لجذب الاستثمارات.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حسين التقى، اليوم، اغناسيوس كاسيس وزير خارجيَّة الإتحاد الكونفدراليّ السويسريّ، على هامش أعمال مُؤتمر دافوس، وجرى خلال اللقاء مُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، إضافةً إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

وقدم الوزير، وفق البيان، شرحًا عن الوضع في المنطقة، مُؤكِّدًا أنَّ العراق لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين بعض الدول الإقليميَّة، بهدف خلق حالة من الإستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان فقد ناقش الوزير مع نظيره السويسريّ موضوع إعادة فتح السفارة السويسريَّة في بغداد، لتكون منطلقًا لجذب الإستثمارات والشركات السويسريَّة إلى العراق، وأكَّد الوزير على ضرورة الإفادة من التجربة السويسريَّة في إدارة التنوع الديمغرافيّ وإنعكاس ذلك على العمليَّة الديمقراطيَّة.

كما تطرق وزير الخارجيَّة إلى موضوع مُبادرة "الأزرق" السويسريَّة (سلام المياه) وكيفية الافادة منها من خلال الدعم السويسريّ.

من جانبه، أعرب وزير خارجيَّة سويسرا عن شكره لهذا اللقاء، مُؤكِّدًا أنه يدعم وبقوة موضوع إعادة فتح السفارة السويسريَّة في بغداد للنهوض بآفاق أرحب للعلاقة بين الجانبين، بحسب البيان.