سوناك يؤكد دعم بلاده لحكومة السوداني في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي 

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البريطاني أكد فيها على أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تضمنت تهنئة بمناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة، مبينا ان الرسالة حملت تأكيد السيد سوناك على أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة، والعمل معًا من أجل مصالح البلدين الصديقين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في رسالته، وفق البيان، إلى الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة عصابات داعش الارهابية في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية.

كما أكدت رسالة سوناك إلى رئيس مجلس الوزراء، التزام بريطانيا بالعمل مع العراق في الجوانب الاقتصادية، وتطوير القطّاع الخاص، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى جانب مجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

واكد ايضا دعم بريطانيا جهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل الى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغير المناخي، ومواصلة الشراكات الإقليمية من أجل الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط.