سوريا والإمارات ترحبان بتكليف الزيدي والشرع يهاتف آميدي

رحبت جمهورية سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، بتكليف علي الزيدي رسميا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدتان على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس نزار آميدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري أحمد الشرع، وناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها".

كما تلقى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان، هنَّأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات لما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين، وفقا بيان لمكتب الزيدي.

وأصدرت الخارجية السورية، اليوم بيانا، رحبت فيه بتكليف علي الزيدي، لتشكيل الحكومة الجديدة، كما رحبت بتولي رئيس جمهورية العراق، نزار آميدي مهامه، مؤكدة على استمرار حكومة سوريا في دعم العراق والعمل معه من أجل ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء الاثنين، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل السوداني والمالكي عن خوض السباق على المنصب، في خطوة فتحت الباب أمام تسوية جديدة داخل البيت الشيعي بعد أسابيع من الانسداد السياسي بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع مواقعها السيادية والخدمية.