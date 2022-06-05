اسوة بفرنسا وتركيا .. إيطاليا تعتزم فتح قنصلية لها في نينوى

شفق نيوز/ أعرب السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كركانتي، يوم الأحد، عن عزم بلاده افتتاح قنصلية في محافظة نينوى أسوة بفرنسا وتركيا، وتوجيه الشركات الاستثمارية الإيطالية لتنفيذ المشاريع في المحافظة.

وزار كركانتي صباح اليوم محافظة نينوى والتقى رئيس الحكومة المحلية نجم الجبوري.

وقال كركانتي خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن زيارته اليوم جاءت للتعبير عن مدى اهمية الموصل ومدى جدية بلاده في مساعدة هذه المدينة.

وأضاف ان ايطاليا كانت عضواً فعالاً في التحالف الدولي الذي حارب داعش لتحرير هذه المدينة، ومدن اخرى، مؤكدا دعمهم الكبير للحكومة العراقية بشكل عام والموصل بشكل خاص.

وأفصح كركانتي عن نية الحكومة الايطالية بتوجيه الشركات الاستثمارية والمنظمات الايطالية للعمل في الموصل والمساعدة في اعمارها، مردفا بالقول ان زيارته اليوم جاءت لاجل هذا الامر والتعمق فيه اكثر وان اهتمامهم الأساسي سيكون بمجال الصحة والتعليم بالاضافة الى التعاون مع اليونسكو من اجل تراث الموصل وتاريخها.

كما بيّن السفير الإيطالي انهم متهمون ايضا بملفات اخرى وليس هذه الملفات ومنها ملف الماء، مشيرا الى ان ايطاليا كان لها دور في السنوات الماضية عند صيانة سد الموصل الذي يعد أهم سدود العراق .

واختتم كركانتي بالقول "أنا هنا اليوم في زيارتي الاولى للموصل من أجل تقييم الوضع، وسنمضي بخطوات مستقبلية"، مضيفا "لدينا خطة لفتح قنصلية ايطالية اسوة بفرنسا وتركيا وستكون هذه هي الخطوة الأولى التي تمضي بها ايطاليها بعد زيارتي هذه".