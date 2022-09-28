"سند الإطار" غاضب.. خلاف بين الأسدي وقوى "التنسيقي"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن نشوب خلاف بين رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي وبعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي دفعت الى مقاطعة جلسة انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي المندلاوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة السند البرلمانية بنوابها الـ(15) قاطعت جلسة انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان بسبب امتعاضها من الاطار التنسيقي على عدم ترشيح رئيس الكتلة احمد الاسدي لهذا المنصب".

وأضاف، أن "ذلك أدى الى خلاف ما بين الاسدي وبعض قوى الاطار".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة لانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وتنافس ثلاثة نواب على المنصب، هم محسن المندلاوي، وياسر الحسيني، وباسم خشان، إلا أن المندلاوي اكتسح الأصوات حيث حصل على 203 أصوات.

وشهدت الجلسة قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة الخضراء وتسبب بإصابات وأضرار مادية بالتزامن من تحشيد شعبي في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على انعقاد الجلسة.