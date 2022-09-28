سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"سند الإطار" غاضب.. خلاف بين الأسدي وقوى "التنسيقي"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T19:08:23+0000
"سند الإطار" غاضب.. خلاف بين الأسدي وقوى "التنسيقي"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن نشوب خلاف بين رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي وبعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي دفعت الى مقاطعة جلسة انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي المندلاوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة السند البرلمانية بنوابها الـ(15) قاطعت جلسة انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان بسبب امتعاضها من الاطار التنسيقي على عدم ترشيح رئيس الكتلة احمد الاسدي لهذا المنصب".

وأضاف، أن "ذلك أدى الى خلاف ما بين الاسدي وبعض قوى الاطار".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة لانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وتنافس ثلاثة نواب على المنصب، هم محسن المندلاوي، وياسر الحسيني، وباسم خشان، إلا أن المندلاوي اكتسح الأصوات حيث حصل على 203 أصوات.

وشهدت الجلسة قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة الخضراء وتسبب بإصابات وأضرار مادية بالتزامن من تحشيد شعبي في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على انعقاد الجلسة.

related

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من "التجسس والتسريبات": موكول للقضاء

Date: 2022-07-19 20:19:09
الاطار التنسيقي يعلن موقفه من "التجسس والتسريبات": موكول للقضاء

الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

Date: 2022-01-06 07:43:06
الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

"الاطار التنسيقي الشيعي" يطعن بنتائج الانتخابات: سنتخذ جميع الاجراءات

Date: 2021-10-11 21:49:11
"الاطار التنسيقي الشيعي" يطعن بنتائج الانتخابات: سنتخذ جميع الاجراءات

الإطار التنسيقي يخشى "البث المباشر" ويأمل أن يتفهم الصدر "خطورة" الأمر

Date: 2022-08-22 19:59:34
الإطار التنسيقي يخشى "البث المباشر" ويأمل أن يتفهم الصدر "خطورة" الأمر

حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

Date: 2022-04-05 12:05:58
حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

قطب في الإطار: لا اتفاق رسمياً على "ائتلاف إدارة الدولة".. هذا ما يجري

Date: 2022-09-26 09:36:06
قطب في الإطار: لا اتفاق رسمياً على "ائتلاف إدارة الدولة".. هذا ما يجري

اجتماع لقادة الاطار التنسيقي يبحث آلية الاتفاق مع الصدريين

Date: 2022-03-15 18:21:20
اجتماع لقادة الاطار التنسيقي يبحث آلية الاتفاق مع الصدريين

يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

Date: 2021-10-28 09:15:13
يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر