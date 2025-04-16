سندات أراضٍ وقانون الناجيات.. رسائل طمأنة من السوداني للإيزيديين

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أبناء المكوّن الإيزيدي بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعكس التنوّع القومي والثقافي في البلاد، فيما أكد استمرار الحكومة في إنصاف هذه الشريحة التي تعرضت لسنوات من التهميش والانتهاكات.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، الذي يوافق اليوم الأربعاء 16 نيسان، بما تمثله هذه المناسبة من دليل على التنوّع القومي والثقافي لبلدنا العزيز".

وأشار إلى أن "الحكومة عملت على إنصاف جميع العراقيين، ومنهم الإيزيديون الذين عانوا التهميش في عهد النظام المباد، وتعرضوا لجرائم مروعة على يد عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً أن "الحكومة أصدرت قرارات وتوجيهات خاصة لإنصافهم".

وتضمنت تلك الإجراءات، بحسب السوداني، "إصدار سندات ملكية للأراضي السكنية التي حُرم منها الإيزيديون في ظل النظام الدكتاتوري، وإعادة إعمار مناطقهم ومعابدهم الدينية، إضافة إلى فتح فروع للمؤسسات والدوائر الرسمية في مناطقهم".

كما لفت إلى تفعيل "قانون الناجيات الإيزيديات وباقي المكونات المتضررة"، مؤكداً أن ذلك يعكس "الاهتمام الحكومي والرعاية لجميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز".