سنجار والانتخابات على طاولة مباحثات بارزاني وبلاسخارت

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم السبت، مجمل الأوضاع في العراق ولا سيما تطبيع الاوضاع في سنجار والانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع في بغداد مساء السبت مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث الجانبان "اوضاع العراق السياسية والاقتصادية والامنية والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات من أجل حل المشكلات واتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع في سنجار والانتخابات العراقية المقبلة ومخاطر الارهاب وتهديدات داعش".

وشدد بارزاني، خلال اللقاء، على "اهمية الدور المساعد لفريق الامم المتحدة في العراق في الحوار بين جميع القوى والاطراف ورغبته في التعاون من اجل حل مشكلاتهم ضمن اطار مهمته في العراق".

من جانبها، أعربت بلاسخارت عن سرورها لاستمرار الحوارات بين اربيل وبغداد، متمنية أن يصل الطرفان عبر الحوار وعلى اساس الدستور الى حل مشكلاتهما وان تتعاون جميع الاطراف العراقية من اجل تجاوز الاوضاع وتحقيق الامن والاستقرار في البلد.