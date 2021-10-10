سنجار.. العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ولا مشاكل أمنية

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمني في قضاء سنجار، يوم الاحد، بأن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس دون حدوث مشاكل امنية.

وقال حيدر ششو قائد قوات الايزدخانة لوكالة شفق نيوز إن "الانتخابات في سنجار تجري بشكل منظم وان المشكلة الوحيدة تتمثل بمعوقات تقنية للاجهزة في بعض المحطات".

واشاد ششو بـ"الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المراكز الانتخابية".

من جهة اخرى اكد مدير ناحية سنوني بقضاء سنجار خديدا جوقي انسيابية الانتخابات في سنجار كونها تجري بدون اي مشاكل تذكر سوى مشاكل تقنية في بعض المحطات كما حدث في القحطانية فقد توقفت بعض الاجهزة عن العمل.

وأبلغ وكالة شفق نيوز، أن "المفوضية تعمل مع الجهات المعنية لمعالجة الخلل"، مشيرا الى "وجود 24 مركزا في ناحية الشمال لـ80 الف ناخب".