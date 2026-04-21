سمعان يطمئن كركوك بشأن "تداول المنصب": تجربة جديدة تخدم جميع المكونات

طمأن محافظ كركوك الجديد، محمد سمعان، اليوم الثلاثاء، أهالي المحافظة بشأن المخاوف المثارة حول آلية "تداول المنصب" بين المكونات الرئيسية، مؤكداً ثقته بنجاح هذه التجربة السياسية الفريدة.

وقال سمعان في مؤتمر صحفي، إن "المواطن الكركوكي قد ينتابه القلق من هذه التجربة الجديدة، لكننا نؤكد أننا سنعمل لخدمة الجميع دون تمييز"، مضيفاً أن "هذه التجربة ستمضي بنجاح، سواء حظيت بالمساندة أو واجهت محاولات العرقلة".

وحول المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية التي أُقرت في عهد المحافظ السابق ريبوار طه، شدد سمعان على الالتزام بتنفيذها قائلاً: "نحن مكملون لبعضنا البعض، وهذه المشاريع ستشمل جميع المناطق دون استثناء".

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه سمعان، حرص الحكومة الاتحادية على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في تأدية المهام الموكلة إليها، للمضي في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لتحسين أوضاع المحافظة والنهوض بواقعها الاقتصادي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع في المحافظة، ومتابعة سيادته للإجراءات والخطط الخاصة بتطوير قطاع الخدمات في عموم أقضية ونواحي محافظة كركوك، ضمن برنامج لتعزيز مستوى الخدمات العامة، بما يسهم في استقرار المحافظة وتحقيق مصالح مواطنيها من جميع المكونات.