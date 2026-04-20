إسماعيل قاآني: اختيار رئيس وزراء العراق حق حصري للشعب

شفق نيوز- بغداد

أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، يوم الاثنين، أن اختيار رئيس الوزراء في بغداد، هو حق حصري للشعب العراقي، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في هذا الملف.

وقال قاآني، في رسالة عقب زيارته إلى بغداد، إن تشكيل الحكومة "حق عراقي خالص"، مضيفاً أن "العراق أكبر من أن يتدخل الآخرون في شؤونه، ولا سيما مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه نقل خلال زيارته إلى بغداد، تقدير وشكر الشعب والنظام في إيران لما وصفه بـ"وعي الشعب العراقي"، فضلاً عن دور المرجعية الدينية العليا والمسؤولين في البلاد في إظهار التضامن والتعاون.

وكان مصدر مطلع، أفاد يوم السبت الماضي، بأن قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات الماضية في زيارة غير معلنة، وعقد سلسلة اجتماعات مع قادة الفصائل المسلحة، تلتها لقاءات منفصلة مع قيادات في الإطار التنسيقي، تناولت تطورات المشهد السياسي في البلاد.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن المباحثات ركزت على إيجاد مخارج لحالة الانسداد السياسي، إلى جانب مناقشة مستقبل الفصائل المسلحة، بما في ذلك إمكانية دمجها ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، فضلاً عن بحث مسألة فك ارتباط بعض القيادات السياسية بأذرعها المسلحة".

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماعات تطرقت كذلك إلى ملف رئاسة الوزراء، حيث جرى بحث آليات حسمه والعمل على تقريب وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشح توافقي.

وكانت آخر زيارة لقاآني إلى العاصمة العراقية بغداد، في تموز/ يوليو 2025، حيث استمرت في حينها 10 ساعات فقط، التقى خلالها عدداً من أبرز قيادات الإطار التنسيقي، من دون أن يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.