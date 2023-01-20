سلوفينيا تطلب دعما من العراق للحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي

شفق نيوز/ طلبت وزيرة خارجيَّة سلوفينيا تانيا فاجون، من نظيرها العراق فؤاد حسين دعم بغداد لمرشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي.

وإلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيرته السلوفينية، على هامش أعمال مُنتدى دافوس، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة والقضايا الدوليَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم الجمعة.

ونقل البيان عن حسين قوله: العراق وبعد هزيمة داعش يتمتع بوضع أمنيّ جيد، وأنَّه دولة مُهمة بالمنطقة، وأنَّ إستقراره ينعكس على إستقرار المنطقة برمتها، مُضيفًا أنَّ العراق يقوم بتقريب وجهات النظر بين دول الجوار العراقيّ، وتجلّى ذلك في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسختَيه في بغداد وعمّان.

من جانبها، قالت فاجون، إنَّ بلادها تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار في منطقة البلقان، وأعربت عن تطلع بلادها إلى الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسيَّة.

وأضافت أنَّ سلوفينيا تسعى للترشُّح لعضوية مجلس الأمن للدورة القادمة 24- 25 عن أوروبا الشرقيَّة، وعبَّرت الوزيرة عن تطلُّعها للحصول على دعم العراق لهذا الترشُّح، مُشيرةً؛ إلى أنَّ بلادها تُشارك في فرق تدريب القوات العراقيَّة وفرق إزالة الألغام.

وفي الختام، وجَّهَت تانيا فاجون الدعوة للوزير لزيارة سلوفينيا، بحسب البيان.