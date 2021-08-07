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سلف مالية بدلا منها.. كوردستان لم تتسلم موازنة من بغداد منذ 7 سنوات

Category: سیاسة

Date: 2021-08-07T13:19:08+0000
سلف مالية بدلا منها.. كوردستان لم تتسلم موازنة من بغداد منذ 7 سنوات

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، عن عدم تسلم حكومة إقليم كوردستان اي موازنة من الحكومة الاتحادية في بغداد منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أن الإقليم يستلف أموال من المركز.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي ميادة النجار لوكالة شفق نيوز، إن "اقليم كوردستان لم يستلم أي موازنة أو مبلغ من الحكومة المركزية في بغداد منذ عام 2014"، لافتا إلى إن "المبالغ التي تسلمها الإقليم بالسنوات السابقة عبارة عن اموال قليلة لا تمثل موازنة كوردستان".

وأضافت إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صرف بموجب قانون الموازنة للعام الجاري 200 مليار دينار إلى الإقليم"، مبينا إن "الاموال التي صرفت كسلفة وليس لها علاقة بموازنة الإقليم".

وتابعت النجار، إن "هناك مباحثات وتحرك عالي يجري حاليا على بغداد لصرف سلفة أخرى للإقليم بقيمة 200 مليار دينار خلال الفترة المقبلة".

ولفتت النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن "الموظفين في الوسط والجنوب العراق يتسلمون رواتبهم شهريا من الحكومة المركزية، إلا إن موظفي الاقليم لم يستلموا أي رواتب من حكومة بغداد".

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