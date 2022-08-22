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إسلام آباد تتعهد لبغداد بالسيطرة على ظاهرة المتسولين الباكستانيين في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-22T13:08:46+0000
إسلام آباد تتعهد لبغداد بالسيطرة على ظاهرة المتسولين الباكستانيين في العراق

شفق نيوز/ أكد الحكومة الباكستانية، يوم الاثنين، سعيها لمعالجة ظاهرة المتسولين الباكستانيين المخالفين لقانون الإقامة العراقيّ رقم 76 لسنة 2017.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سفير جُمهُوريَّة العراق في إسلام آباد حامد عباس لفتة، التقى وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستاني ساجد حسين توري، في مقر السفارة في إسلام آباد، اليوم الإثنين

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتطرقا إلى المصالح والمخاطر المُشترِكة التي تهم الجانبين ومنها ما يتعلق بمُشكلة العمالة غير القانونيَّة، وظاهرة المتسولين الباكستانيين المخالفين لقانون الإقامة العراقيّ رقم 76 لسنة 2017".

بدوره أعلن توري، "سعي حكومته للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع الجهات العراقيَّة، مُضيفاً إنَّ الوزارة بصدد وضع آلية عمل جديدة على الشركات السياحيَّة الباكستانيَّة المُتعاقدة مع الجانب العراقيّ فيما يخص تفويج الزائرين للحد من هذه الظاهرة".

وفي ختام اللقاء وجه السفير الدعوة إلى الوزير الباكستاني لزيارة العراق ولقائه بالمسؤولين المعنيين في وزارة الداخليَّة للوقوف على هذه الظاهرة وسُبُل معالجتها بالطرق القانونيَّة.

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